Байдужість після гучного п'яного ДТП показала обличчя Росії

Резонансний і кричущий випадок стався у російській Читі.

Справа в тому, що п’яний водій збив пішохода на переході, пише на своїй сторінці у Facebook російський блогер Рустем Адагамов.

Крім того, опісля до потерпілого не вийшов із машини жоден із водіїв, яких у цей час поблизу місця інциденту було вдосталь.

Відео з Чити приголомшує не лише тим, що пішохода збивають на переході (водія затримали через годину, він виявився п'яним), але і тим, що з машин на світлофорі ніхто до збитої людини не вийшов! Просто подивилися та поїхали далі по своїх справах. Хіба це люди?

– дивується активіст.

До слова, на інцидент у соцмережах також неоднозначно відреагували.

"У цьому відео прослідковується вся Росія, її люди та сутність. Їхня злість, наплювательство та байдужість. Зате Кісільова проти ночі подивитися – це святе", – пише користувач Валерій Колесник.

"Ось вона Росія-матінка в усій "красі", а після по телевізору показують, який закордон поганий і які там люди мерзенні! А самі – нелюди!" – зазначила Марія Абульханова.

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