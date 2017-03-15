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Бездротові навушники вибухнули прямо на голові у жінки: фото

15:41, сьогодні 1752
На жінці вибухнули навушники
На жінці вибухнули навушники / mshcdn.com

Під час авіарейсу Мельбурн-Пекін на жінці вибухнули бездротові навушники.

Як повідомили в управлінні транспортної безпеки Австралії, під час польоту дівчина слухала музику та заснула.

Через дві години вона прокинулась від голосного звуку та відчула сильне печіння. Після цього жінка скинула навушники на підлогу. Вони ще деякий час горіли та іскрились.

Стюардеси залили пристрій водою. Від вибуху батарея та кришка навушників розплавились та прилипли до підлоги літака.

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На щастя, жінка не постраждала. Вона лише отримала опік руки та у неї обгоріло волосся на голові. Тож від медичної допомоги дівчина відмовилась.

Теги: LifeStyle Вибух
Джерело: 24 Канал
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