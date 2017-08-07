"Безвізові" бабусі повернулись додому та розповіли про свої гастролі в Угорщині

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Українські бабусі, які підкорили Інтернет, 6 серпня повернулися до України. Співочий колектив з аеропорту "Бориспіль" одразу поїхав у село Козацьке, що на Чернігівщині.
Про це повідомляє ТСН.
Виходячи з терміналу у "Борисполі" бабусі почали співати і танцювати. Українці, які впізнали бабусь з нашумілого фото, фотографувались і собі на згадку.
Учасниці колективу розповіли, що їм не віриться, що вони стали такими популярними завдяки фото, викладеному в Інтернеті.
Як відомо, музикант Бот Міклош вмовив 13 пенсіонерок, яким у середньому 75 років, вперше у житті полетіти за кордон. До останнього вони вагалися, чи їхати. В Угорщині колектив був майже тиждень.
Також бабусі зізнались, що закордонні паспорти та всі необхідні документи їм зробили угорці. Адже у них на це грошей нема. На фестивалі їх вразила гостинність та теплий прийом, тож на гастролі до європейців бабусі пообіцяли повернутись.
Нагадаємо, 1 серпня соцмережі буквально підірвала фотографію з "Борисполя", де українські бабусі в хустинах готуються до польоту в Будапешт. Згодом стало відомо, що вони полетіли на міжнародний фольклорний фестиваль в Угорщину.