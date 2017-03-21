Біля Авдіївки йде запеклий бій, – штаб АТО

Бойовики гатять з важкого озброєння по Авдіївській промзоні.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"За оперативною інформацією обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка, де противник застосував міни калібру 120мм та 82мм, зафіксовано обстріл наших позицій з танку", – йдеться у повідомленні.

У штабі додають, що бойовики зосередились на Донецькому напрямку – понад 80% обстрілів з боку ворога.

Також терористи обстріляли райони Луганського з 120мм мінометів, великокаліберних кулеметів. Також працюють снайпери противника.

Поблизу шахти "Бутівка" противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82мм та танку,

– зазначили у штабі.

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Нагадаємо, 20 березня на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Водяне з "Градів". Загинуло двоє українських військових та семеро бійців поранено.