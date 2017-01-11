Біля Маріуполя третю добу шукають зниклих українських бійців

Трьох українських військових одного з підрозділів біля лінії фронту ще 8 січня не повернулися до своєї частини.

Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. Він додав, що військових шукають поблизу Маріуполя. Триває пошукова операція. До її складу залучені підрозділи Військової служби правопорядку і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування "Маріуполь". Поки що жодної офіційної інформації щодо цього приводу немає,

– розповів він. Читайте також: Бої на Світлодарській дузі: в Міноборони озвучили важливе роз’яснення

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