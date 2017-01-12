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Бій, в якому Савченко потрапила в полон, почала розслідувати прокуратура (Документ)

03:26, сьогодні 70 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / people.in.ua

Військова прокуратура України розпочала досудове розслідування з приводу бою 17 червня 2014 року, в якому Надія Савченко потрапила в полон.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на журналістський запит, пише "Цензор.НЕТ".

"Військовою прокуратурою Харківського гарнізону внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості з ознаками кримінального правопорушення, за фактом недбалого ставлення службовими особами військової частини В0624 до служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді загибелі 16 військовослужбовців, потрапляння 7 військовослужбовців у полон незаконних збройних формувань", – йдеться у документі.

В рамках цього кримінального провадження звинувачень нікому не висунуто.

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Раніше лідер організації "Розвиток української молоді" Євген Господинюк заявив, що досудове розслідування відкрито проти Надії Савченко за військову недбалість. Справу зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 листопада.

Як відомо, українська льотчиця Надія Савченко потрапила у полон до терористів у червні 2014 року. Пізніше виявилося, що вона перебувала у СІЗО, а російська влада звинуватила її у причетності до вбивства російських журналістів у зоні проведення АТО в Україні.

Теги: Україна Надія Савченко Війна на Донбасі АТО
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