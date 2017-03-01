04:17
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 23:00: Напад на учасників блокади і заява Авакова
Випуск новин
00:17, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Бійці спецпідрозділу КОРД покидають Авдіївку: фото

04:09, сьогодні 13 Читать новость на русском
КОРД в Авдіївці
КОРД в Авдіївці / Поліція

З прифронтової Авдіївки, яка знаходиться під постійним вогнем противника, виводять бійців Корпусу оперативно-раптової дії.

Як пояснили у поліції, у результаті останніх обстрілів бойовиків на чотири доби, до 27 лютого, мешканці міста залишалися без світла. За розпорядження очільника поліції Донеччини у неділю, 26 лютого, для забезпечення публічної безпеки та надання допомоги мирним мешканцям в Авдіївку був відправленій загін з числа співробітників Корпусу оперативно-раптової дії. Бійці спецпідрозділу несли службу виключно у нічній час. Вони патрулювали вулиці, аби не тільки попередити факти мародерства та інших правопорушень, а й миттєво прийти на допомогу людям у разі необхідності. Зараз такої потреби немає.

Спецпризначенці повертаються до місця своєї постійної дислокації, та у разі потреби готові вирушити у найкоротші терміни до будь-якої точки області. Під особливо увагою – населенні пункти на лінії розмежування,
– йдеться у повідомленні поліції.

Слід зазначити, що саме співробітники цього підрозділу одними з першими були відправлені на допомогу людям в Авдіївку від початку посилення обстрілів. Саме кордівці допомагали евакуйовувати людей з палаючого будинку та багатодітну родину, оселю якої зруйнував снаряд.

Читайте також: Як бойовики серед білого дня гатять по Авдіївці: ексклюзивне відео

Теги: Україна Авдіївка Поліція
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
28 лютого, 22:40 "Автобан": злочин в ім'я кохання на фоні параду дорогих автомобілів
Юлія Ліпенцева 514
Признание Россией паспортов
28 лютого, 22:15 Признание Россией паспортов "ЛДНР" – это хорошо
Дмитро Бєлобров 3554
Головні новини 28 лютого: втрати на Донбасі, штурм блокадників
28 лютого, 22:00 Головні новини 28 лютого: втрати на Донбасі, штурм блокадників
1220
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
28 лютого, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 1177
Плани на березень: куди піти?
28 лютого, 20:03 Плани на березень: куди піти?
199
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Україна продовжує дивувати на Паралімпіаді-2016
 13 вересня 2016 , 00:54
У депутатки від БПП вкрали позашляховик
 8 грудня 2016 , 12:02
Ізраїль готовий надати українцям робочі місця, – посол
 сьогодні , 07:36
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук