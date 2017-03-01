Бійці спецпідрозділу КОРД покидають Авдіївку: фото

З прифронтової Авдіївки, яка знаходиться під постійним вогнем противника, виводять бійців Корпусу оперативно-раптової дії.

Як пояснили у поліції, у результаті останніх обстрілів бойовиків на чотири доби, до 27 лютого, мешканці міста залишалися без світла. За розпорядження очільника поліції Донеччини у неділю, 26 лютого, для забезпечення публічної безпеки та надання допомоги мирним мешканцям в Авдіївку був відправленій загін з числа співробітників Корпусу оперативно-раптової дії. Бійці спецпідрозділу несли службу виключно у нічній час. Вони патрулювали вулиці, аби не тільки попередити факти мародерства та інших правопорушень, а й миттєво прийти на допомогу людям у разі необхідності. Зараз такої потреби немає.

Спецпризначенці повертаються до місця своєї постійної дислокації, та у разі потреби готові вирушити у найкоротші терміни до будь-якої точки області. Під особливо увагою – населенні пункти на лінії розмежування,

– йдеться у повідомленні поліції.

Слід зазначити, що саме співробітники цього підрозділу одними з першими були відправлені на допомогу людям в Авдіївку від початку посилення обстрілів. Саме кордівці допомагали евакуйовувати людей з палаючого будинку та багатодітну родину, оселю якої зруйнував снаряд.

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