Блазні Кремля зателефонували до Саакашвілі: політик буде "мочити" Порошенка та олігархів всюди

Відомі російські пранкери Вован (Володимир Кузнецов) і Лексус (Олексій Столяров) телефоном поговорили з колишнім очільником Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі, представившись заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка.

Повне відео розмови опублікував російський пропагандистський ресурс "Вести".

Під час перемовин нібито "заступник голови АП" переконує, якщо Саакашвілі не перестане робити гучні заяви та тиснути на своїх друзів, у тому числі на європейських і американських партнерів, то вони (чинна українська влада – "24") почнуть переслідувати та заберуть громадянство у соратників колишнього грузинського президенту, перш за все у Марії Гайдар.

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"Та нехай позбавляють. Яка проблема? Нехай переслідують кого хочуть. Я буду їх "мочити" всюди", всередині України. І олігарха, і шефа Вашого (Порошенка – "24"). Я нехай він, я його не боюсь, чекає на мене в Україні", – відповів на це український політик.

За його словами, він є "набагато вагомішим лідером в Україні, аніж вони собі це уявляють".

"Тому, думаю, що їм мало не покажеться. Нехай вони пред’являють, що хочуть. Настане час, коли я їм буду пред’являти ультиматуми. Незабаром", – підкреслив екс-голова Одеської ОДА.

Водночас він зауважив, що Україна є його будинком і відсиджуватися та спокійно сидіти він не збирається, тому хоче повернутися сюди.

Якщо мене не пускають до України, тоді я буду робити все, тому що тут відсиджуватися та спокійно сидіти я не збираюся. Якщо перешкоди мені будуть робити – це вже не їхнє собаче діло, бо я буду робити все за повною програму. Це він ще не знає, з ким мав справу. Я йому тут написав, до речі: ти, кажу, напевно, забув, хто я такий?! У мене багато енергії, багато зв'язків, велике ім'я. Все це я буду використовувати для конкретної, визначеної метипроти цих олігархічних типажів,

– додає екс-чиновник і припускає, що до тиску до нього має безпосередній стосунок "сірий кардинал" Порошенка – Ігор Кононенко.

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Від імені якого саме заступника голови АПУ пранкери спілкувалися з екс-президентом Грузії, не повідомляється та під час розмови його ім’я не згадується.

До слова, пранкери телефонували, коли Саакашвілі перебував в Угорщині.

Повне відео розмов Вована та Лексуса з Саакашвілі