Блокада може розширитися: на Харківщині планують встановити нові редути

Активісти планують розширити блокаду торгівлі з окупованим Донбасом. Невдовзі на Харківщині можуть встановити нові редути.

Про це активісти заявили під час акції на підтримку блокади, повідомляє ТСН.

Прихильники блокади стверджують, що рішення РНБО про припинення торгівлі із окупованими територіями насправді не діє.

Активісти вже намагалися минулого тижня встановити редут у Куп'янську, проте після переговорів з місцевою владою та правоохоронцями передумали блокувати залізницю.

Є інформація, є деякі факти того, що по Харківській області є перевезення вугілля, незаконних товарів, які не фіксуються ніякими документами, тому ми зараз аналізуємо цю ситуацію,

– розповів активіст Дмитро Олійник.

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Він зазначив, якщо така інформація отримає підтвердження, то активісти прийматимуть рішення про можливе встановлення редуту на Харківщині.