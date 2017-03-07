Блокада змінила суспільство і змусила його задуматись, – Соболєв

Народ України побачив, хто є хто серед політиків і яким чином вони продовжують обкрадати українців.

Про це та продовження блокади розповів народний депутат Єгор Соболєв в ефірі 24 Каналу.

Про мітинги проти блокади

– Всі ці мітинги викликають тільки жаль, бо це нагадує мітинги на окупованих територіях, коли людей просто виганяють на вулиці та змушують кричати певні конкретні речі.



– Ми ж хочемо цивілізовано ухвалити закон, який дозволить постачати на окуповані території товари першої необхідності та продукти саме для окупованих громадян. Але заборонити величезну торгівлю, яка стала рентабельною через різність у цінах. І яка робить проводження війни вигідною справою.

Що змінила блокада

– Ця блокада зробила дивовижні речі. суспільство почало усвідомлювати: не тільки, як на війні заробляють. Але суспільство почало замислюватись, як його обдурюють на оплаті електроенергії.

– Кожен українець платить за енергонезалежність для своєї країни, наче вугілля для виробництва електроенергії везеться з Роттердама, а воно й надалі закуповувалось тут.

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