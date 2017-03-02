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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Блокувальники запросили депутатів у зону АТО

12:04, сьогодні 6
Українські нардепи
Українські нардепи / Соцмережі

Начальник Штабу економічної блокади ОРДЛО Сергій Акимович запрошує всіх народних обранців на місце заходу, що вони подивилися, що тут відбувається.

Таку заяву він зробив у ефірі "Громадського радіо".

Звісно, представники депутатської фракції "Самопоміч", в тому числі позафракційні депутати допомагають нам досить потужно, тому що без їхньої підтримки в нас вже давно були б проблеми. Тому ми запрошуємо всіх депутатів Верховної Ради для того, щоб вони не сиділи у м’яких кріслах в Києві і розмовляли про те, як Україну треба будувати, а приїхали на місце і подивились, що тут відбувається, і який товарообіг за останні півроку ми зупинили. Це було 97 тисяч дозволів, з них тільки 4 тисячі були пов’язані з вугіллям. Всі інші дозволи існують на переміщення товарів всіх груп,
– зазначив начальник Штабу блокади торгівлі з окупантами.

Читайте також: Розпочався другий етап блокади Донбасу

Нагадаємо, наприкінці лютого депутати від фракції "Самопоміч" завітали на Донбас, аби на власні очі переконатися, як відбувається блокада торгівлі з окупантами.

Теги: Політика Україна Верховна Рада Самопоміч Блокада Війна на Донбасі
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