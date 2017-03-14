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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Блокувальників безперешкодно пропустили на редут у Бахмуті

10:53, сьогодні 1427 Читать новость на русском
Блокувальники у Бахмуті (ілюстрація)
Блокувальники у Бахмуті (ілюстрація) / Соцмережі

Правоохоронці без будь-яких проблем пропустили активістів на редут блокади у Бахмуті Донецької області, який за словами блокувальників мав стати другою точкою зачистки з боку силовиків.

Про це пише журналіст Ігор Громов на своїй сторінці у Facebook.

"Приїхали на редут у Бахмуті – після вчорашніх масових протестів у регіонах (Волинь, Рівне, Чернівці, Вінниця, Черкаси, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Яготин, Київ та інші) на блокпостах пропустили без будь-яких проблем. Спецоперація СБУ в зоні АТО закінчилася чи просто о******лися?" – зауважив він.

Читайте також: На прихильників блокади вже "чекають" на вокзалі у Костянтинівці, – ветеран АТО

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".

Згодом нардеп Семен Семенченко повідомив, що наступний силовий розгін активістів має відбутися саме у Бахмуті.

Такі дії з боку влади викликали хвилю обурення по всій Україні. Зокрема, протестуючи активісти увійшли в приміщення Волинської ОДА. Ще одну будівлю ОДА захопили у Чернівцях. Також зібрався Майдан.

Теги: Блокада Війна на Донбасі Україна Новини Донецька СБУ
Джерело: 24 Канал
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