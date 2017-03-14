Блокувальників безперешкодно пропустили на редут у Бахмуті

Правоохоронці без будь-яких проблем пропустили активістів на редут блокади у Бахмуті Донецької області, який за словами блокувальників мав стати другою точкою зачистки з боку силовиків.

Про це пише журналіст Ігор Громов на своїй сторінці у Facebook.

"Приїхали на редут у Бахмуті – після вчорашніх масових протестів у регіонах (Волинь, Рівне, Чернівці, Вінниця, Черкаси, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Яготин, Київ та інші) на блокпостах пропустили без будь-яких проблем. Спецоперація СБУ в зоні АТО закінчилася чи просто о******лися?" – зауважив він.

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Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".



Згодом нардеп Семен Семенченко повідомив, що наступний силовий розгін активістів має відбутися саме у Бахмуті.



Такі дії з боку влади викликали хвилю обурення по всій Україні. Зокрема, протестуючи активісти увійшли в приміщення Волинської ОДА. Ще одну будівлю ОДА захопили у Чернівцях. Також зібрався Майдан.