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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді

ЦРУ 08:25, сьогодні 102 Читать новость на русском

Кожен солдат мріє стати генералом, кожен суддя – верховним суддею. Тому на конкурс в оновлений Верховний суд України виявилося чимало тих, хто вже виносив вирок іменем України. Але спаплюжив своє ім'я.

Цьогоріч, окрім суддів, до Верховного суду забажали потрапити ще й науковці та адвокати. Та чинні члени найвищого судового органу теж прагнуть будь-що зберегти свої мантії.

Місць лише 120, претендентів – понад 600. Офіційна зарплата – 225 тисяч гривень. Топова, як для державної служби. Такі небувалі зміни мали створити цілком новий Верховний суд. Втім, в Україні нічого просто і гладко не буває. Серед 625 допущених кандидатів,70 відсотків – це ті самі діючі судді, або ті, які пішли у відставку.

Судді, науковці та адвокати були у нерівному становищі. Суддям достатньо було подати довідку з установи, де вони здійснювали правосуддя. Це 5 хвилин роботи. Для адвокатів необхідно було зібрати документи за 10 років їх практики,
– розповів адвокат та кандидат до Верховного суду Дмитро Лошаков.

Окрім стандартної бюрократії, варто придивитися і до самих кандидатів. Навіть попри те, що комісія встигла "вивести з гри" п’ятірку суддів, яких підозрюють у кримінальних злочинах, там залишилося ще немало "цікавих" персонажів. Серед них і суддя Вищого господарського суду Сергій Бондар. Серед усіх кандидатів його декларація – одна з найдовших. Такою кількістю "квадратних метрів" не можуть "похизуватися" навіть суддівські родини.

Читайте також: Серед кандидатів до Верховного суду чимало одіозних суддів зі скандальним минулим, – експерт

Та чи справді конкурсанти б’ються лише за престиж посади? Як судді з Rolex та Porsche замаскувалися під "попелюшок"? Чому суддівським "топам" зробили "поблажки"? Так як реформа Верховного суд уможе перетворитись на проформу – дивіться у розслідуванні журналістів програми "ЦРУ".

Теги: Судді ЦРУ Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
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