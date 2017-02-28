Бойовики б'ють з танка по промзоні Авдіївки, – журналіст

Бойовики ведуть потужний обстріл по Авдіївський промзоні та шахті Бутівка.
Про це повідомляє військовий кореспондент 24 Каналу, який перебуває в Авдіївці.
За його словами, ймовірно обстріл ведуть з танку та самохідної артилерійської гармати "Нона". Також обстрілюють і з стрілецької зброї.
Всього журналісти нарахували більше 40 потужних вистрілів.
Нагадаємо, в штабі АТО повідомили про 84 обстріли українських позицій з боку бойовиків за минулу добу. Також було відомо про одного пораненого бійця.
Пізніше речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін заявив, що за минулу добу один український військовий загинув.