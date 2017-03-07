Бойовики "ДНР" побоюються вибухів на захоплених шахтах

Незаконна організація "ДНР" заявляє про загрозу вибуху метану в шахтах на підконтрольній бойовикам території.

Про це пише "ТАСС".

"При зупинці поставок електрики ускладнюється ситуація на всіх підприємствах, зокрема, на шахтах, які для нас основні. Призупинення електропостачання призводить до того, що не можна відкачувати воду, це і загроза вибуху метану. Не виключена можливість підтоплення населених пунктів, тобто – наслідки катастрофічні", – заявила глава "МЗС ДНР" Наталія Никонорова.

До слова, бойовики "ЛНР" планують постачати вугілля до Росії та Криму.