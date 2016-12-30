Бойовики "ЛНР" обстріляли з гранатометів рибалок, багато поранених

Бойовики на Донбасі / Фото з відкритих джерел

На Луганщині терористи відкрили вогонь з підствольних гранатометів по групі рибалок, близько 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook. "28 грудня військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. У результаті застосування зброї постраждало до десяти осіб", – йдеться у повідомленні. У розвідці додали, що до таких дій бойовики вдаються через зниження рівня морально-психологічного стану та військової дисципліни. Читайте також: Політик розповіла, за рахунок чого Росія планує "взяти" Україну

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