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Бойовики "ЛНР" обстріляли з гранатометів рибалок, багато поранених

11:36, сьогодні 949 Читать новость на русском
Бойовики на Донбасі
Бойовики на Донбасі / Фото з відкритих джерел

На Луганщині терористи відкрили вогонь з підствольних гранатометів по групі рибалок, близько 10 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"28 грудня військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. У результаті застосування зброї постраждало до десяти осіб", – йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що до таких дій бойовики вдаються через зниження рівня морально-психологічного стану та військової дисципліни.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Зброя Міністерство оборони України Луганськ
Джерело: 24 Канал
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