Бойовики наказали УПЦ зібрати дані про католиків та мусульман у Макіївці

Представникам Донецької єпархії УПЦ МП в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські громади, які діють на території міста.

Про це у своєму Facebook написав керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка ("ДНР") дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські громади, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань),

– мовиться у повідомленні. Читайте також: В АТО стверджують, що УПЦ МП привітала терористів з Різдвом За даними Тимчука, на підставі зібраних даних планується провести "інвентаризацію майна" цих громад. Станом на 12 січня встановлено 21 деномінацію і 2 мусульманські громади.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter