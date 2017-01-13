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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Бойовики наказали УПЦ зібрати дані про католиків та мусульман у Макіївці

10:29, сьогодні 317 Читать новость на русском
Священик Іверського монастиря в Донецьку (УПЦ МП)
Священик Іверського монастиря в Донецьку (УПЦ МП) / Getty Images

Представникам Донецької єпархії УПЦ МП в окупованій Макіївці доручили зібрати інформацію про католицькі, протестантські та мусульманські громади, які діють на території міста.

Про це у своєму Facebook написав керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Керівництвом окупаційної адміністрації н. п. Макіївка ("ДНР") дано вказівку місцевим представникам Донецької єпархії УПЦ (МП) зібрати інформацію про католицькі, протестантські, а також мусульманські громади, які діють на території міста (персональні дані представників, адреси місць зібрань),
– мовиться у повідомленні.

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За даними Тимчука, на підставі зібраних даних планується провести "інвентаризацію майна" цих громад. Станом на 12 січня встановлено 21 деномінацію і 2 мусульманські громади.

Теги: Україна Війна на Донбасі Макіївка УПЦ МП релігія
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