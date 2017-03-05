Бойовики не припиняють вогонь навіть вдень: серед українських воїнів є поранені

Упродовж 5 березня було зафіксовано 54 обстріли по позиціях ЗСУ у зоні проведення АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль. Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів.

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На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку та Богуславське. З стрілецької зброї – Попасну.

Загалом зафіксовано 54 обстріли. Двоє українських військових отримали поранення, один військовий – травмований.