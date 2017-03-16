07:57
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 23:00: Аудитор НАБУ. Вибори у Нідерландах
Випуск новин
02:19, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Бойовики обстріляли селище поза лінією розмежування, є поранені

07:26, сьогодні 148 Читать новость на русском
Військові на Донбасі
Військові на Донбасі / Getty Images

За минулу добу бойовики 91 раз обстріляли позиції українських військових. Четверо українських захисників зазнали поранень.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку російські терористи обстріляли позиції поблизу Авдіївки зі видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам’янки і Троїцького бойовики гатили з мінометів калібру 120, Луганського та Зайцевого – з гранатометів різних систем, БМП та мінометів.

Близько 23:00 бойовики з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі і не перебуває на лінії зіткнення.

Читайте також: Бійці АТО: прийшли воювати, а не терпіти знущання ворога

На Маріупольському напрямку по позиціях під Широкіним та Водяним, російські окупанти вели вогонь з кулеметів, БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем з 120 мм мінометів та артилерії калібром 122.

На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки та Кримського обстріли велись з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 та 120, поруч Оріхового з мінометів 82 мм, а Лобачове з автоматичних гранатометів.

Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
сьогодні, 03:36 Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
Блог Медіа 1783
Головні новини 15 березня: офіційна блокада Донбасу та зрив засідання Ради
15 березня, 22:04 Головні новини 15 березня: офіційна блокада Донбасу та зрив засідання Ради
934
Постись как Иисус
15 березня, 22:02 Постись как Иисус
Євген Клопотенко 930
Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
15 березня, 21:37 Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
Дмитро Бобрицький 4154
15 березня, 20:05 "Замурували": чому в Україні досі діють російські банки
Інна Жолобович 1156
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Передвиборчий концерт на площі Леніна у Криму завершився пожежею
17 вересня 2016 , 08:36
Стало відомо, на скільки лікарям збільшать зарпату
 21 вересня 2016 , 13:03
В інформаційній доктрині журналісти вбачають крок до цензури ЗМІ
 сьогодні , 00:39
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук