Бойовики обстріляли селище поза лінією розмежування, є поранені

За минулу добу бойовики 91 раз обстріляли позиції українських військових. Четверо українських захисників зазнали поранень.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку російські терористи обстріляли позиції поблизу Авдіївки зі видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам’янки і Троїцького бойовики гатили з мінометів калібру 120, Луганського та Зайцевого – з гранатометів різних систем, БМП та мінометів.

Близько 23:00 бойовики з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі і не перебуває на лінії зіткнення.

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На Маріупольському напрямку по позиціях під Широкіним та Водяним, російські окупанти вели вогонь з кулеметів, БМП та зенітних установок. Поруч з Павлополем з 120 мм мінометів та артилерії калібром 122.

На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки та Кримського обстріли велись з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 та 120, поруч Оріхового з мінометів 82 мм, а Лобачове з автоматичних гранатометів.

Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення.