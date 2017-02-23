Бойовики посилено гатять з забороненої зброї, є поранені

Лише з початку доби, 22 лютого, у зоні АТО вже зафіксували 41 обстріл.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

У результаті обстрілів поранення зазнали двоє українських військових.

На донецькому напрямку з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве.

На луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому – зенітні установки.

На маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине.

Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського та Широкиного працював снайпер.

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