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Бойовики ведуть потужний обстріл по житлових будинках Авдіївки: є загиблі

19:09, сьогодні 1021 Читать новость на русском
Артобстріл Авдіївки
Артобстріл Авдіївки / politeka.net

Бойовики завдали артилерійського удару по Авдіївці. Внаслідок обстрілу загинув один мирний житель.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За його словами, постраждали багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна і 9-й квартал.

Вже є загиблий – чоловік, 1973 року народження, помер в результаті осколкових поранень,
– зазначив він.

Як повідомляє Інтерфакс, близько 18:00 бойовики обстріляли житлові квартали міста з великокаліберного стрілецького озброєння.

"Близько 4 разів застосували крупнокаліберний кулемет. Зараз десь далеко знову чутні розриви", – повідомив агенству перший заступник керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Донецької області Фридон Векуа.

За словами Векуа, обстріли велися з боку окупованих територій – Ясинуватої і Спартака.

В соціальних мережах очевидці пишуть про наслідки обстрілу.

Увага! У повідомленнях присутня ненормативна лексика!

Теги: Україна Авдіївка Війна на Донбасі АТО Жертви Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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