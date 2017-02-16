Бойовики ведуть потужний обстріл по житлових будинках Авдіївки: є загиблі

Бойовики завдали артилерійського удару по Авдіївці. Внаслідок обстрілу загинув один мирний житель.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.
За його словами, постраждали багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна і 9-й квартал.
Вже є загиблий – чоловік, 1973 року народження, помер в результаті осколкових поранень,
– зазначив він.
Як повідомляє Інтерфакс, близько 18:00 бойовики обстріляли житлові квартали міста з великокаліберного стрілецького озброєння.
"Близько 4 разів застосували крупнокаліберний кулемет. Зараз десь далеко знову чутні розриви", – повідомив агенству перший заступник керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Донецької області Фридон Векуа.
За словами Векуа, обстріли велися з боку окупованих територій – Ясинуватої і Спартака.
В соціальних мережах очевидці пишуть про наслідки обстрілу.
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