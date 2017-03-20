Британія визначилась з остаточною датою початку виходу з ЄС

Уряд Великобританії призначив дату початку Brexit на 29 березня 2017 року.

Саме в цей день уряд країни офіційно повідомить керівництву ЄС про намір Великобританії вийти зі складу Європейського Союзу.

"Прем'єр-міністр Тереза Мей оголосить, що Великобританія вирішила застосувати статтю 50 Лісабонського договору, в якій прописано право держави на добровільний вихід зі складу Європейського союзу, 29 березня", – пише CNN.

British Prime Minister Theresa May will trigger Article 50 and the UK's exit from the EU next week #Brexit https://t.co/CS8nvpR54B pic.twitter.com/wBvgEKYbtJ — CNN (@CNN) 20 березня 2017 р.

Очікується, що процес узгодження умов виходу Великобританії з Євросоюзу може зайняти до двох років.

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Раніше у Шотландії заявили про намір провести вже другий референдум про незалежність і подальшу перспективу незалежної країни вступити в ЄС.



Довідка: 24 червня 2016 року стало відомо, що понад 50% громадян Великої Британії проголосували за вихід королівства зі складу ЄС.