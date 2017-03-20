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Британія визначилась з остаточною датою початку виходу з ЄС

14:33, сьогодні 199 Читать новость на русском
Процедура стартує 29 березня
Процедура стартує 29 березня / Getty images

Уряд Великобританії призначив дату початку Brexit на 29 березня 2017 року.

Саме в цей день уряд країни офіційно повідомить керівництву ЄС про намір Великобританії вийти зі складу Європейського Союзу.

"Прем'єр-міністр Тереза Мей оголосить, що Великобританія вирішила застосувати статтю 50 Лісабонського договору, в якій прописано право держави на добровільний вихід зі складу Європейського союзу, 29 березня", – пише CNN.

Очікується, що процес узгодження умов виходу Великобританії з Євросоюзу може зайняти до двох років.

Читайте також: Після Brexit жодна країна не вийде з Євросоюзу, – голова Єврокомісії

Раніше у Шотландії заявили про намір провести вже другий референдум про незалежність і подальшу перспективу незалежної країни вступити в ЄС.

Довідка: 24 червня 2016 року стало відомо, що понад 50% громадян Великої Британії проголосували за вихід королівства зі складу ЄС.

Теги: Політика Україна Великобританія Євросоюз Brexit
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