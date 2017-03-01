Британський міністр побував у піцерії ветерана АТО: опубліковані фото

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зустрівся із мером Києва Віталієм Кличком у піцерії VeteranoPizza, яку заснував ветеран війни на Сході.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав власник закладу Леонід Остальцев.
"Сьогодні познайомилися з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном. Саме в нас у закладі була його робоча зустріч з нашим мером", – повідомив він.
Також Остальцев зазначив, що поговорив з міністром про війну на Донбасі.
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Він узагалі нічого не знає про те, що в нас відбувається (або робить вигляд),
– прокоментував він.
Всі фото: прес-служба мера Києва.