Британський турист трагічно загинув в Росії

На березі озера Байкал в Іркутській області, після падіння з обриву, помер 60-річний турист з Англії.

Про це повідомляє портал Baikal Daily з посиланням на екстрені служби регіону.

За попередньою інформацією, двоє туристів з Британії подорожували до Китаю через Росію. До Байкалу туристи дісталися 11 серпня. Один із туристів зірвав з обриву, коли вони прямували туристичною стежкою.

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56-річний турист намагався допомогти своєму товаришу, однак не міг навіть зв’язатися із екстреними службами, бо в регіоні відсутній мобільний зв’язок. Турист зумів попередити лише інших туристів, які були поруч.

На момент прибуття рятувальників турист уже був мертвий. За фактом трагічного інциденту ведеться перевірка.