Британський уряд не перенесе вибори через теракти

Вибори до британського парламенту відбудуться, як і планувалося, 8 червня. Їх не будуть переносити, незважаючи на кривавий теракт в Лондоні, що забрав життя сімох людей.

Про це заявила очільниця британського уряду Тереза Мей. Напередодні у зв'язку з атакою свою передвиборчу кампанію призупинили консервативна, лейбористська та шотландська партії. "Не можна дозволити насильству зірвати демократичний процес. Тому ці кампанії повністю відновляться у понеділок, а загальні вибори, як і планувалося, пройдуть у четвер", – заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

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