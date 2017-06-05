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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Британський уряд не перенесе вибори через теракти

23:23, 4 червня 89 Читать новость на русском

Вибори до британського парламенту відбудуться, як і планувалося, 8 червня. Їх не будуть переносити, незважаючи на кривавий теракт в Лондоні, що забрав життя сімох людей.

Про це заявила очільниця британського уряду Тереза Мей.

Напередодні у зв'язку з атакою свою передвиборчу кампанію призупинили консервативна, лейбористська та шотландська партії.

"Не можна дозволити насильству зірвати демократичний процес. Тому ці кампанії повністю відновляться у понеділок, а загальні вибори, як і планувалося, пройдуть у четвер", – заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.

У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.

Теги: Політика Теракт у Лондоні Великобританія
Джерело: 24 Канал
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