Британського принца сфотографували за його рятівним хобі

Фото британського принца Гаррі прикрасило обкладинку журналу Town & Country після того, як він зайнявся порятунком 500 слонів, які перебувають під загрозою зникнення через браконьєрів в Африці.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як стало відомо, принц провів три тижні в Малаві протягом літа, де він працював разом з добровольцями, ветеринарами і фахівцями поблизу однієї з найбільших і найбільш значущих локацій слонів.

На одному зі знімків зображений Гаррі, який тягне мотузку з іншими волонтерами, для того, щоб змусити слона лягти і поставити на ньому знак перед тим, як випустити на волю.

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Незважаючи на те, що принц займає п'яте місце в черзі на британський престол, він став звичайним членом команди – спав у брезентовому наметі на березі річки Ширше, яка кишить крокодилами і бегемотами. Гаррі в експедиції зробив свій внесок у збереження життя тваринам.