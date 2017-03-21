19:43
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин 18:00: Вимога Гройсмана. Річниця терактів у Брюсселі
Випуск новин
19:20, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Політика
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Будемо вимагати від Кабміну кроків щодо захисту українського хімпрому, – нардеп

17:28, сьогодні 48 Читать новость на русском
Олександр Дубінін
Олександр Дубінін / rbc.ua

За словами Дубініна, логіка прийняття рішень урядом незрозуміла для народних депутатів. Промисловці будуть вимагати від Кабміну кроків по захисту українських підприємств.

Про це виданню LB.ua заявив народний депутат Олександр Дубінін, коментуючи ситуацію, що склалася після скасування антидемпінгових мит на ввезення хімічної продукції з Росії.

"Логіка прийняття рішень урядом незрозуміла народним депутатам і незрозуміла більшості громадян України. В той момент, коли США знімають антидемпінгові мита щодо українських феросплавів, українських мінеральних добрив, уряд України знімає антидемпінгові мита щодо російських виробників. Це при тому, що сьогодні ми з Росією знаходимося практично в стані війни – хоча багато політиків вважають, що це АТО і у нас немає війни. Наші європейські і американські партнери вводять санкції проти Росії, Україна ж подібні санкції не ввела, ось тільки зараз починає розглядатися питання щодо російських банків та щодо введення санкцій проти російського бізнесу", – заявив Дубінін.

За словами політика, промисловці будуть вимагати від Кабінету міністрів кроків по захисту українських підприємств.

"Сьогодні український виробник для уряду не стоїть на першому місці. Наприклад, скасували антидемпінгові мита на ввезення хімічної продукції, зокрема аміачної селітри і карбонату. Тобто у Кабміну стоїть завдання заробити на ввізних мита, але не забезпечити роботою українських громадян. Я думаю, що хіміки – зокрема той же "Дніпроазот", на якому я працював, будуть знову звертатися до уряду з вимогами знову вводити санкції, вимагати, щоб українських хіміків захистили від російських товарів", – підкреслив Олександр Дубінін, який раніше очолював правління ПАТ "Дніпроазот".

Раніше повідомлялося, що 27 грудня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) встановила факт демпінгового імпорту з РФ, а також визнала, що існує причинно-наслідковий зв'язок між демпінговим імпортом в Україну деяких видів азотних добрив з Росії та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику.

Комісія також встановила, що національні інтереси України потребують застосування антидемпінгових заходів. Проте вже 13 лютого 2017 року МКМТ, яку очолює перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, приймає рішення призупинити дію антидемпінгових заходів щодо компаній з Росії.

Теги: Політика хімічна промисловість Кабінет Міністрів України Дубінін Олександр Іванович
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Воєнний стан у деталях: хто, як і коли
 13 лютого , 16:30
Воєнний стан: Парубій заявив про готовність парламенту підтримати рішення
 13 лютого , 13:46
Олександр Домбровський побудував вінничанам хірургічний центр за 40 млн гривень
 24 листопада 2016 , 15:45
Скільки ще ми тут повинні воювати? – Захарченко до Путіна
 13 листопада 2016 , 22:33 25
Мережу здивували ціни в окупованому Криму
 15 жовтня 2016 , 22:41 47
В Польщі озвучили важливу заяву щодо України
 9 лютого , 14:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук