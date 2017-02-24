Букмекери грають на Трампа: ставки йдуть на мільярди доларів

"Поки що біржовики аплодують Дональдові Трампу, але скоро настане момент, коли реальність переможе", – заявив відомий мільярдер Джордж Сорос на економічному форумі у Давосі.

Наразі світові ринки не дуже прислухаються до слів Сороса. Більше того, їх розвиток йде всупереч прогнозам багатія. І все ж 86-річний багатий американець закладається півмільярдом доларів проти фірм, які отримують прибутки від нової економічної політики президента США.

Також виявилося, що на Трампа "грає" не тільки грошовий мастодонт Сорос, але й пересічні жителі США та Великобританії.

Експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй статті "Закладаємось на Трампа!" пише:

Насправді, не має жодного значення – якого саме вибрика викине американський президент. Він може, наприклад, розпатякувати про теракт в Швеції, якого насправді не було; може витурити чергового радника, а може пообіцяти збудувати мур на кордоні з Мексикою, за який, на його думку, заплатити мають самі мексиканці – британські букмекери кожного разу зустрічають його слова та дії бурхливими оплесками: вони збагачують їх просто неймовірно. "Закладна хвиля імені Трампа" в Сполученому Королівстві піднялася вище, аніж "хвиля брексіту" свого часу.

З цим погоджується британський букмекер Алекс Донахью:

Британські гравці не вельми покладаються на непохитність Трампа і готові закласти чималі суми на те, що він вилетить з Білого дому. Якщо він піде у відставку або ж його виженуть через імпічмент – ми сплатимо нашим клієнтам щонайменш шестизначні суми.

Не виключено, що традиція закладатись на дії політиків, або ж навіть на того самого Трампа, докотиться і до України.

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