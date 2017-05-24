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"Бумбокс" проведе всеукраїнський тур з презентацією потужного альбому: оголошено дату

19:30, сьогодні 267 Читать новость на русском

Популярний український гурт "Бумбокс" на пресс-конференції у Києві повідомив про дату початку нового всеукраїнського туру. Почнеться він 7 вересня в Чернівцях під назвою "Голий Король", який буде присвячений виходу нового альбому музикантів.

Як повідомили вокалісти та музиканти гурту, турне буде присвячено виходу альбому "Голий Король" і охопить 21 місто України. Концертний тур, за словами артистів, проїде "від Чернівців до Миколаєва та від Києва до Ужгорода".

До довгоочікуваного альбому "Голий Король", прем'єра якого очікується в серпні 2017 року, увійде шість потужних композицій. Шанувальники гурту зможуть почути такі пісні як: "Колишня", "Голий Король", "Болельщик", "Сталеві квіти", "Вечір в Ріо"(пісня, записана разом з гуртом O.Torvald) та акустична версія пісні "Люди" в якості бонус-трека. Сингли з нового альбому можна буде придбати на компакт-дисках, кассетах, а також він буде доступни у цифровому вигляді.

Музиканти гурту "Бумбокс" розповіли, що 5 пісень з міні-альбому "Голий Король" записані в Києві на студії "Бобіна" саундпродюсером Дмитром "Бобом" Хомулко і одна акустична версія пісні "Люди" записана у Василькові на студії "На Хаті Рекордз", звукорежисером якої став Алекс Крамер.

Артисти також зазначили, що в оформленні нового альбому вони використали роботи Олексія Кондакова з серії "Повсякденне життя богів".

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Теги: LifeStyle Музика Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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