Бюрократія та монополія в Одеському порту: резонансне розслідування

У свіжому випуску програми "Наші гроші" – в Одеському порту офіційні особи вирішили покращити життя підприємцям. А у фіналі все обернулось додатковою бюрократією і зовсім не в касу порту.

Монополія в одеському порті

Одеський морський торговельний – лідер морської галузі України. Обсяг товарів, які проходять через його причали, вимірюються мільйонами тонн: 6 мільйонів тонн металу, 9 мільйонів тонн зерна, не рахуючи нафти, зерна та інших товарів.

Аби отримати вантаж, експедиторам необхідно відвідати півдесятка органів, маючи з собою стоси паперу для митників, санітарів, ботаніків та інших інстанцій. У 2013 році цю процедуру вирішили спростити, створивши єдине вікно.

Тобто здавай електронну звітність і жодних клопотів з бюрократією.

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Що з цього вийшло і чому ініціатива принесла ще більше неприємностей – дивіться у випуску програми "Наші гроші"