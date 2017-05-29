Часи, коли ми могли повністю покладатися на інших, минули, – Меркель про Трампа

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час недільного виступу в Баварії у рамках передвиборчої кампанії вперше визнала існування тріщини у відносинах США та Заходу.

Це усвідомлення до неї прийшло після саміту "Великої сімки", що днями відбувся в італійському місті Таорміно, пише Tagesspiegel.

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Часи, коли ми повністю могли покладатися на інших, минули. Декілька днів тому я остаточно зрозуміла це. Ми, європейці, дійсно повинні взяти долю у свої руки,

– цитує видання главу уряду ФРН.

Як стверджує The New York Times , п одібні заяви Меркель, можливо, свідчать про кардинальні зміни в трансатлантичних відносинах.

"Це, здається, кінець епохи, коли США вели, а Європа дозволяла себе вести", – вважає Іво Даалдер, колишній постійний представник США при НАТО, якого цитує NYT.

"Меркель підкреслила, що Європі необхідно постояти за власні інтереси після того, як Трамп публічно відмовився підтримати доктрину НАТО про колективну оборону і погодитися з загальноєвропейськими позиціями щодо світової торгівлі, протидії російській агресії та боротьбі зі змінами клімату", – йдеться у публікації американського видання.

На думку ж ще одного німецького видання Der Spiegel, "президент США Дональд Трамп, який взяв курс на конфронтацію щодо кліматичної політики, став причиною серйозної кризи в "Великій сімці".

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