Через Львів у Польщі побили українських студентів

У польському Жешуві побили трьох українських студентів.

Про це повідомляє Польське радіо.

Подія сталася 21 січня близько 3:00, неподалік студентського клубу Pod Palmą.

Зокрема, 5 чоловіків у віці від 18 до 20 років зачепили трьох українських студентів. Вони питали, чи Львів польський, чи український. Коли студенти відповіли, що український, їх побили.

Молодиків, які побили українців, затримала поліція. Побиття зафіксували камери спостереження. Після допиту районна прокуратура Жешува висунула їм звинувачення у побитті на національному ґрунті.

Чоловіки визнали свою провину. За скоєний злочин їм загрожує до 5 років позбавлення свободи.

Читайте також: Українські заробітчани в Польщі відтепер захищені від свавілля працедавців