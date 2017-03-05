Через поганий стан здоров'я Насірова до суду приїхала "швидка"

Стан здоров'я відстороненого очільника ДФС Романа Насірова вкотре погіршився, відтак до будівлі Солом'янського суду Києва приїхала "швидка допомога".

Як пише "РБК-Україна", поки конкретної інформації про стан його здоров'я немає, а адвокати повідомляють, що причина погіршення здоров'я є невідомою.

Щоправда, за інформацією ресурсу, поки до зали суду лікарів не пускають.

У відповідь на це адвокати Насірова подзвонили в НАБУ, а саме детективу Олександру Клименко, з проханням дати доступ лікарів до зали суду, однак той не відповів на дзвінок.

Додамо, що наразі з опальним фіскалом продовжують чергувати лікарі, які перебували з ним під час судового засідання.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.



В неділю знову оголосили перерву до 6 березня, проте вже через клопотання щодо відводу судді.