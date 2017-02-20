Через шторм дві автівки провалилися під асфальт: моторошне відео

Внаслідок шторму дві машини провалилися під асфальт на очах у мешканців Лос-Анджелеса.

Щонайменше чотири людини загинули, повідомляє телеканал ABC News.

Автомобілі провалилися у величезну дірку в асфальті, яка утворилася в результаті обвалення ґрунту і затоплення потужним дощем.

Читайте також: Моторошний обвал льоду в Альпах: загинула майже вся група туристів

Через потужний вітер дерево обірвало лінію електропередач і впало на машину, в якій перебував 55-річний чоловік. Він отримав удар струмом і помер у лікарні.