11:25
28 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: День Києва. Безвіз з Китаєм
Випуск новин
21:55, 27 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Через скандал про зв'язки з Росією Трамп планує ротації у Білому домі, – The Washington Post

10:18, сьогодні 485 Читать новость на русском
Дональд Трамп повернувся з першого закордонного турне
Дональд Трамп повернувся з першого закордонного турне / Getty images

Президент США Дональд Трамп хоче провести зміни у Білому Домі через справу про зв’язки з Росією.

Про це пише авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на кількох помічників та союзників Трампа.

Білий дім планує значно агресивніше боротися з витоками інформації про контакти колег Трампа з Росією, у тому числі його зятя та старшого радника Джареда Кушнера,
– зазначає видання.

У Білому домі також хочуть переглянути комунікацію з громадськістю. У команді Трампа планують, щоб він ще більше їздив країною і спілкувався зі своїми прихильниками.

Дивіться також: Штовханина між Трампом і прем’єром Чорногорії: деталі

За словами співрозмовників The Washington Post, роботи може поменшати й офіційного речника білого дому Шона Спайсера.

Крім того, можливо, в команду Трампа повернуться члени його передвиборного штабу, серед яких екс-менеджер кампанії Корі Левандовскі та його заступник Девід Боссі.

Раніше стало відомо, що зять Трампа і його старший радник Джаред Кушнер через Росію потрапив у поле зору ФБР.

Теги: Політика Дональд Трамп США Новини Росії Розслідування
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер
сьогодні, 09:06 Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер "справжній друг України"
3114
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": иногда просто хочеться послушать чей-то наивный оптимизм
Ольга Черненко 1261
Когда менты волокут ребенка – ну его нах@ен, такую страну
27 травня, 22:30 Когда менты волокут ребенка – ну его [email protected], такую страну
Аркадий Бабченко 6108
Смерть Збігнєва Бжезінського: що відомий політолог думав про Україну
27 травня, 21:13 Смерть Збігнєва Бжезінського: що відомий політолог думав про Україну
Андрій Шляхтін 2441
Почему Трампа ждет импичмент?
27 травня, 19:07 Почему Трампа ждет импичмент?
Альфред Кох 4547
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Головні новини 9 квітня: Україна запобігла міжнародному вбивству, перемоги українських боксерів
 9 квітня , 09:11
У Черкасах викрили порностудію: фото
 4 квітня , 20:54
Скільки російських військових воює на Донбасі: Жебрівський озвучив цифру
5 травня , 22:01
Нардеп-мільярдер отримав від держави солідну компенсацію за проїзд
 22 березня , 22:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук