Через скандал про зв'язки з Росією Трамп планує ротації у Білому домі, – The Washington Post

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Президент США Дональд Трамп хоче провести зміни у Білому Домі через справу про зв’язки з Росією.
Про це пише авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на кількох помічників та союзників Трампа.
Білий дім планує значно агресивніше боротися з витоками інформації про контакти колег Трампа з Росією, у тому числі його зятя та старшого радника Джареда Кушнера,
– зазначає видання.
У Білому домі також хочуть переглянути комунікацію з громадськістю. У команді Трампа планують, щоб він ще більше їздив країною і спілкувався зі своїми прихильниками.
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За словами співрозмовників The Washington Post, роботи може поменшати й офіційного речника білого дому Шона Спайсера.
Крім того, можливо, в команду Трампа повернуться члени його передвиборного штабу, серед яких екс-менеджер кампанії Корі Левандовскі та його заступник Девід Боссі.
Раніше стало відомо, що зять Трампа і його старший радник Джаред Кушнер через Росію потрапив у поле зору ФБР.