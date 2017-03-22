Чи відчули українці зміни від підвищення мінімальної зарплатні: цікава статистика
21:01, сьогодні 602 Читать новость на русском
З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 3200 гривень. Та чи вплинуло це хоча б якось на реальний фінансовий стан українців?
20% – лише кожен 5 українець відчув зміни в оплаті праці після внесення змін у законодавство. А от 75% ніяк не помітили яких-небудь реальних покращень.
83% українців не вистачає грошей для задоволення своїх потреб, а 63% переконані, що оптимальний робочий день повинен тривати 8 годин. І лише 2% готові на 10-годинну робочу зміну.
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Цікаво, що 32% українців відмовляються працювати понаднормово заради додаткового заробітку.
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Джерело: 24 Канал
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