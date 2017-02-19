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Чим дивуватимуть фіналісти нацвідбору Євробачення-2017

00:47, сьогодні 252 Читать новость на русском
Чим дивуватимуть фіналісти нацвідбору Євробачення-2017

Завершилися три півфінали українського нацвідбору Євробачення-2017.

Відтак, за путівку на головний пісенний конкурс Європи змагатимуться Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

Пропонуємо Вам нагадати, що собою являють виконавці, які у найближчі три місяці стануть візитівкою України.

MELOVIN

Молодий український виконавець з Одеси, не боїться експериментувати та поєднувати різні музичні напрямки як от поп, електро, соул, фолк і багато інших.

Зауважимо, що у 2015 році одесит став переможцем вокального шоу Х-Фактор 6, а під час півфіналу нацвідбору закохав глядачів, які віддали йому найбільший бал.

Тут він представляє англомовну пісню Wonder, яка, за його словами, свідчить, що все ж варто прислухатися до себе.

ILLARIA

Представник етнічного напрямку музики. З поміж колег по сцені вона вирізняється своїм містичним образом, оригінальним репертуаром та чуттєвим сильним голосом, діапазон якого сягає трьох октав.

Зауважимо, що її часто називають "душею країни" за любов до української лірики та народних пісень.

Участь у нацвідборі Євробачення співачка бере вже не вперше. Так, 2014 року митскиня представляла авторську пісню I’m Alive, а вже цього року знову вирішила повернутися, щоправда вже з композицією автобіографічнею піснею Thank You For My Way, яку написали Іван і Анна Розіни.

У цій пісні оспівана особиста історія, той шлях, завдяки якому я зустріла найважливіший подарунок у житті, – кохання. З дитинства багатьом я здавалась дивною і незрозумілою, через що часто відчувала себе білою вороною. І лише музика була єдиною моєю розрадою. Мені добре відоме почуття самотності. Я прекрасно розумію, як складно долати свій шлях у темряві. Та я продовжувала йти, бо твердо вирішила не зраджувати собі та своїм мріям,
– характеризує твір ILLARIA.

Додамо, що у другому півфіналі глядачі віддали найвищий бал саме їй, що допомогло їй посісти загальне перше місце.

Тayanna

Переможниця першого півфіналу. Справжнє ім'я дівчини – Тетяна Решетняк, а допомагає їй відомий продюсер Алан Бадоєв.

Першим результатом їхньої співпраці став EP "TAYANNA. Портрети", до якого увійшли п’ять композицій, які згодом було екранізованом все тим же Бадоєвим. Цікаво, що два з трьох вже презентованих відео за короткий термін зібрали понад 1 мільйон переглядів.

Пісня, з якою артистка виступає у Нацвідборі називається I Love Yоu, а написала її вона спільно з популярним співаком і композитором Максом Барських.

Виконавиця, зокрема, сподівається, що композиція відгукнеться в серцях багатьох жінок по всьому світу.

Це моя особиста історія, знайома багатьом. Ні в якому разі не піддавайтеся меланхолійним настроям з минулого! Потрібно жити далі, бути сильною і нести любов в світ,
– розповіла про пісню Тayanna.

Сальто Назад

Гурт було створено в 2011 році, однак з того часу склад його кілька разів змінювався, щоправда кістяк завжди залишався незмінним: лідер, автор пісень і головний ідеолог проекту Ваньок Кліменко, а також фронтмен і вокаліст Саша Таб.

Зауважимо, що музиканти не зациклюються на якомусь конкретному стилі, тому постійно експериментують, і як підсумок, в їхні музиці простежуються елементи реггі, хіп-хопу, фанку та електронної музики.

Дивувати Європу хлопці та дівчина планують піснею "Мамо", яку ледь встигли підготувати до першого півфіналу, але це не завадило їй сподобатися членам журі, які віддали найвищий бал.

"Ця композиція оспівує сімейні цінності, Любов і єдність – для нас це все дуже важливо", – стверджують митці.

O.Torvald

Продукт спільної колаборації фронтмена Жені Галича, гітариста Дениса Мізюка, барабанщика Сашка Солохи, бас-гітариста Нікіти Васильєва та DJ Polarnik'а.

До слова, гурт було створено у Полтаві в 2005, в 2006-му музиканти переїхали до Києва, де пройшли рок-н-рольний шлях від клубних виступів в підвалі "44" до багатотисячних залів.

Крім того, у 2015-му O.Torvald стали найпопулярнішою фестивальною командою країни та зіграли на понад 20 фестивалях України та Європи.

Підкорити цьогорічне Євробачення хлопці намагатимуться досить експресивною композицією Time. Виконавці підкреслюють, що головним меседжем пісні є неможливість повернути час чи зупинити його.

Зазначимо, що у третьому півфіналі команда посіла занальне перше місце.

ROZHDEN

Музикант і саунд-продюсер, який також народився в Одесі. Працює в жанрах поп, фанк і соул.

Цікавим є те, що не закінчивши жодної музичної установи, самостійно почав займатися музикою у віці 14-ти років.

У 22 роки співак став учасником проекту "Голос країни", де йому вдалося дійти до фіналу. Опісля виконавець випустив дебютний альбом PRAVDA, який приємно здивував музичних критиків і потішив шанувальників пронизливою лірикою та якісним звуком.

До нацвідбору Єврообачення ROZHDEN спеціально написав пісню Saturn, яка містить у собі фанкові, хіп-хопові та навіть елементи танго. Авторами тексту стали автор багатьох суперхітів Panos Liassi, а також його друг і колега з США, вокаліст і сонграйтер Rafael Ishman.

"Вся пісня – це свого роду спроба вийти за межі його звичного творчого бачення, яким хочеться поділитися не тільки з українським слухачем, а й з усім світом", – наголосив співак.

До слова, ROZHDEN є фігурантом маленького скандалу, оскільки найближчим часом вирішив влаштувати концерт у Москві.

Читайте також: Фінал нацвідбору Євробачення. З’явились результати жеребкування

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Автор: Андрій Шляхтін
Теги: LifeStyle Музика Євробачення-2017 Євробачення Україна
Джерело: 24 Канал
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