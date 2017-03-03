Чим незамінні сушарки для взуття: поради на щодень

Від вологої погоди часто страждають наші ноги, бо промокає взуття. А сушити біля батареї взуття не можна, адже так воно деформується і псується. У таких випадках у нагоді стануть спеціальні сушарки для взуття. Як вони працюю і скільки коштують – дивіться у сюжеті.

Погода часто нам підносить сюрпризи у вигляді дощу чи калюж від розталого снігу. Взуття може намокнути навіть влітку, якщо ви потрапите під зливу. Щоб воно не розклеїлося і не зіпсувалося, його треба добре просушити. Саме для цього і використовують сушарку для взуття. Але як вибрати підходящу і чи потрібна вона взагалі?

По-перше, такі пристрої досить швидко і якісно справляються з сушінням взуття. Сушарки не зіпсують зовнішній вигляд черевиків, адже сушать його зсередини. Ще один плюс приладу в тому, що він споживає мало електроенергії. А в деяких моделях передбачена не тільки сушка. При роботі можуть виділяються спеціальні речовини, які запобігають появі грибка і вбивають бактерії. Як правило, в такі сушарки вбудована ультрафіолетова лампа. При включенні в мережу лампа спалахує і знищує всі бактерії.

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Якщо звернутися до асортименту в магазинах, то можна виділити декілька основних видів сушарок. Кожен має свої переваги і недоліки.

Електрична рамка. Це найпростіший варіант. Але, тим не менш, він користується чи не найбільшою популярністю. Така сушарка складається з двох нагрівальних елементів, які з'єднані між собою дротом. Пристрій працює від електричної мережі. Кожен нагрівальний елемент вставляється в черевик, а потім вмикається в розетку. Великий плюс таких сушарок – їх відносно невисока вартість. Від 50 до 150 гривень. Вони досить економно споживають енергію – лише 12 Ватт – і зручні у використанні. Чи не єдиний мінус – досить тривалий період сушіння. Він займає близько 10 годин.

Ультрафіолетові сушарки. Зовні вони можуть бути схожі зі звичайними електричними рамками. Але принцип дії інакший. Сушіння здійснюється за рахунок роботи ультрафіолетових ламп. Є навіть спеціальні бактерицидні різновиди, які здатні максимально продезінфікувати взуття. Щоб повністю висушити взуття, необхідно 5-8 годин. Прилад споживає 6-12 Ватт електроенергії і безпечний навіть при тривалому використанні. Призвести до пожежі він не може. Ціна таких сушарок від 150 до майже тисячі гривень.

Аеросушарки. Зазвичай, вони мають досить просту конструкцію: трубки, з яких виділяється гаряче повітря. Температура повітря коливається в районі 60°-70°. Трубки розташовуються на вертикальному стенді, який може встановлюватися на підлогу або кріпитися до стіни. Взуття розвішується на гарячих трубках, де вона постійно обдувається теплим повітрям, завдяки чому весь процес відбувається досить швидко. Що зручно – на таких сушарках також можна сушити шапки, рукавички і шарфи. Втім, ціни на такі сушарки високі – від 1 тисячі гривень.

Що ще потрібно врахувати, вибираючи сушарку.



1) Огляньте зовнішній вигляд. Всі елементи повинні бути без вм'ятин, подряпин або якихось інших дефектів.

2) Зверніть увагу на кабель. Зручніше, коли він довгий і не дуже тонкий, інакше ризикує постійно заплутуватися і ламатися.

3) Важливо також враховувати матеріал серцевини сушарки. В ідеалі це має бути кераміка, так як вона швидше нагрівається, не плавиться і не приносить ніякої шкоди взуттю.

Якщо ви вирішили придбати аеросушарку, то обов'язково перевірте потужність охолодження. А також огляньте поверхню на наявність отворів – чим їх більше, тим сам пристрій буде менше перегріватися і швидше впорається зі своїм основним завданням. Ще одна важлива характеристика – це температура нагріву. Зазвичай, її вказують на упаковці. Максимальна температура не повинна перевищувати 70°. Якщо вона буде вище, то взуття ризикує бути зіпсованим. Мінімальний поріг — 60°. Якщо він буде нижче, то сушарка буде занадто довго справлятися з мокрим взуттям. Час нагрівання має бути близько 10-20 хвилин.

І ще один момент. Якщо ви знаєте, що вам часто доводиться сушити взуття поза домом, наприклад, у поході або десь на природі, то краще придбати таку, яка може працювати на батарейках.

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