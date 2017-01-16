Чого очікувати від девальвації гривні у 2017 році

Національний банк України у січні впевнено наблизив вартість гривні до закладених у бюджеті показників. Тепер офіційно долар США коштує біля 27 гривень 20 копійок. У той же час комерційний курс "зеленого" суттєво вищий.

Серед причин девальвації – сезонний фактор: Україні потрібно починати віддавати борги за минулі позики. І без допомоги кредиторів цього року, бо схвального рішення МВФ поки немає.

Плюс опалювальний сезон триває і Україна вже задумується над купівлею газу за кордоном. Додайте до цього нестабільну кон'юнктуру на зовнішніх ринках – ось і є основні причини здешевлення гривні.

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Сьогоднішнє подешевшання гривні може спричинити стрибок цін, розповіли експерти. Й інфляція буде вищою, аніж закладені у бюджеті 8%. В першу чергу прогнозують подорожчання імпортних товарів, які купуються за тверду валюту. У фахівців виникає і ряд інших питань, враховуючи ухвалений бюджет на цей рік.

Можна припустити, що дефіцит бюджету буде близько 4 мільярдів доларів. Якщо ми вже досягли курсової відмітки закладання на 2017 – на перспективи 2017 року – плюс плачевна ситуація у нас з малим бізнесом – ми бачимо картину, яка викликає ряд питань,

– прокоментував Сергій Поплавський, директор FIBO Україна.

Звичайно, аби віддати борги, Нацбанк може запустити друкарський станок, припускають фінансисти. Або ж таки добитися чергового траншу від Міжнародного валютного фонду. У будь-якому разі, гривня і далі девальвуватиме. Та кінця світу для національної валюти цього року експерти не прогнозують.

У висновку, можна сказати, що вже стало традицією, що перші місяці року – січень та лютий – є найважчими для національної валюти. Так, 2 роки тому гривня побила усі антирекорди – взимку 2014 року за 1 американський долар давали майже 30 гривень. Тоді українська валюта подешевшала втричі.