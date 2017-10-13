Чоловік розстріляв школярів у Стамбулі
20:57, сьогодні 538 Читать новость на русском
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У Стамбулі, в одній зі місцевих шкіл, озброєний мисливською рушницею чоловік відкрив вогонь по групі школярів.
Про це пише CNN Turk, передає "Обозреватель".
Внаслідок стрілянини одна школярка померла, ще двоє учнів отримали поранення.
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Також ЗМІ повідомляють, що зловмисник спробував накласти на себе руки, проте був затриманий правоохоронцями.
Як згодом стало відомо, загиблою була учениця старших класів Хелін П.
Стрільця вже затримали
Джерело: 24 Канал
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