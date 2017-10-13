Чоловік розстріляв школярів у Стамбулі

20:57, 538 Читать новость на русском



Стрілянина у Стамбулі

У Стамбулі, в одній зі місцевих шкіл, озброєний мисливською рушницею чоловік відкрив вогонь по групі школярів. Про це пише CNN Turk, передає "Обозреватель". Внаслідок стрілянини одна школярка померла, ще двоє учнів отримали поранення. Читайте також: Затримали терористів, які вчинили 8 терактів на території України Також ЗМІ повідомляють, що зловмисник спробував накласти на себе руки, проте був затриманий правоохоронцями. Як згодом стало відомо, загиблою була учениця старших класів Хелін П. Стрільця вже затримали

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter