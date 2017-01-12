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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Чоловіки зарізали таксиста, щоб не платити йому за дорогу

17:48, сьогодні 1483 Читать новость на русском
Машина вбитого водія
Машина вбитого водія / dp.npu.gov.ua

На Дніпропетровщині 8 січня двоє чоловіків зарізали 58-річного таксиста, щоб не платити за проїзд.

Як повідомили в поліції області, на вокзалі Дніпра двоє чоловіків сіли у ZAZ Sens та попросили підвезти їх до міста Кам'янського, дорогою вони вирішили поїхати в село Улянівка.

Чоловіки розповіли, що вирішили позбутись водія, коли зрозуміли, що вартість поїздки буде дуже високою.

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Чоловіки завдали водію численних ударів ножем. Пізніше перетягнули тіло на заднє сидіння машини та поїхали у місто Жовті Води, де скинули тіло у каналізаційний колодязь. Автомобіль зловмисники відігнали на стоянку.

Вбивць затримали 11 січня. Проти них відкрито кримінальне провадження. Їм загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Теги: Україна Кримінал Новини Дніпра Жертви
Джерело: 24 Канал
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