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Чому депутати не можуть обрати аудитора для НАБУ

20:17, сьогодні 92 Читать новость на русском

У середу, 15 березня, антикорупційний комітет Верховної Ради вкотре розглядав питання призначення аудитора для НАБУ. Саме він має право дати рекомендацію для звільнення керівництва антикорупційного органу, якщо, на думку аудитора, відомство працює не так як слід.

У грудні 2016 року комітет проводив конкурс, і тоді комітет проголосував за рішення рекомендувати парламенту проголосувати за кандидатуру із США Роберта Сторча, який раніше був аудитором Інтерполу та ФБР. Однак в парламенті його кандидатуру не підтримали. Натомість "Народний фронт" та БПП привели туди детектива з Великобританії Найджела Брауна. Але голова комітету заявив, що це порушення регламенту.

15 березня повторно розглядали це питання. Представники БПП в комітеті надали письмову пропозицію аби комітет рекомендував Найджела Брауна, який був присутній на засіданні.

Однак виникли певні регламентні непорозуміння. Голова ВРУ Андрій Парубій не підписав постанову про повернення на розгляд комітету цього питання, розповів Єгор Соболєв. Саме тому виникло чимало суперечок. Представники "Блоку Петра Порошенка" та "Народного Фронту" наполягали на тому, щоб сьогодні, 15 березня, голосувати за кандидатуру Найджела Брауна. Проте інші представники комітету говорили про те, що цього робити не можна, адже це суперечить регламенту. Також вони вважають, що таким чином вбивається незалежність НАБУ.

Вони розпочали атаку на Антикорупційне бюро. Це всі в цій країні розуміють. В цьому комітет не буде і не було жодної спроб зробити атаку на НАБУ та антикорупційну прокуратуру,
– заявив Єгор Соболєв.

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Окрім того, на засіданні комітету були представники громадськості – Центр протидії корупції, Автомайдану та навіть представники цивільного корпусу "Азов". Всі вони не рекомендували комітету призначати Найджела Брауна, тому що є претензії до його біографії – нібито компанія, де працював детектив, має зв’язки з російськими олігархами.

Представники дипломатичних представництв заявили, що вони підтримували кандидатуру Роберта Сторча, яку уже ухвалював комітет у грудні.

Цей непрозорий процес є недобрим сигналом ані українському народу, ані міжнародним партнерам,
– заявив заступник посла США в Україні Джордж Кент

Через такі розбіжності у поглядах члени комітету не знайшли консенсусу, оголосили спочатку перерву, однак з неї майже ніхто не повернувся. Тому Єгор Соболєв закрив засідання.

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Теги: Україна Політика Верховна Рада НАБУ Єгор Соболєв Корупція
Джерело: 24 Канал
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