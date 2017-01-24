Чому гральний бізнес працює в усіх українських містах, попри його заборону

Вже сім років гральний бізнес в Україні заборонений, але в містах і далі продовжують працювати тисячі таких закладів. Чому закон не виконується – дивіться у сюжеті.

Із гральним бізнесом йде боротьба законними та незаконними методами. Його закривають, автомати ж трощать кувалдами та стільцями. Але зали з однорукими бандитами та ігровими симуляторами сотнями відкриваються знову по всій Україні. Власники незаконного бізнесу, зазвичай, відбуваються штрафом і покупкою нової техніки, а от активісти часто самі опиняються на лаві підсудних.

Останніх часто звинувачують у грабунках під час рейдів, а знищення закладів називають кримінальними розборками. Активісти запевняють, що техніку й справді трощать, та чужих грошей не беруть.

Нам відомо, що працівники МВС в місті Києві покривають ці заклади, дають їм можливість діяти. Тому ми прагнемо привернути увагу поліції, громадськості для того, аби ці заклади врешті-решт припинили свою діяльність,

– сказав громадський активіст Олесь Вахній.

В поліції доповіли, що торік в Україні закрили понад 1 200 гральних закладів і вилучили їхні автомати. За словами поліцейських, рейди проводять постійно. Хоча зауважують, що, навіть втративши обладнання, власники вже за кілька днів відкриваються знову. Щоб це припинити, чиновники розробляють законопроекти, та поки жоден з них не ухвалений. Активістів же просять не порушувати закон.

Громадяни, які намагаються самотужки з цим боротися, приїжджають до гральних закладів, трощать їх. Але такі дії підпадають під статті кримінального або адміністративного кодексів. Тому ми усіх призиваємо боротися із цим негативним явищем у рамках правового поля й не займатись самоуправством,

– заявила співробітниця департаменту захисту економіки НП Наталія Калиновська.

Боротьба із гральним бізнесом триває вже багато років, але власників незаконних закладів стає дедалі більше. Виходом могло би стати посилення кримінальної відповідальності, бо максимум, що наразі загрожує власникам, – штраф у 680 тисяч гривень та конфіскація обладнання. А за мірками нелегальних казино – це копійки.

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