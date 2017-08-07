Чому Міністерство економіки під керівництвом Кубіва захищає корупційні інтереси

На початку року державний монстр "Укрзалізниця" провела тендер на закупівлю величезного обсягу пального – три мільярди гривень. Це більше, ніж третина річної потреби. Обсяг розбили на три лоти – і всі їх виграла одна маловідома компанія Trade Commodity, хоча на тендер продавалися всі великі гравці – і SOCAR, і ОККО, і WOG.

На той момент про компанію Trade Commodity ніхто не чув. Як згодом з’ясувалося, одним з тіньових бенефіціарів підприємства є бізнесмен на прізвище Андрій Адамовський. А він, у свою чергу, є бізнес-партнером всім відомого Олександра Грановського, неофіційного призначеного президентом Порошенком на роль "смотрящего" за судами, прокуратурою СБУ.

Адамовський і Грановський не просто сидять в одному приміщенні. Офіс Адамовського від обшуків охороняє табличка "приймальня депутата Грановського". Разом вони були фігурантами рейдерського скандалу навколо торгово-розважального комплексу SkyMall. Колишніх співвласників ТРК – естонського інвестора та українську компанію Dragon Capital – позбавили будь-яких майнових прав.

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На сьогодні SkyMall опинився у власності банку “Південний” – як погашення заборгованості за кредитами.

Цей банк виявився і фінансовим партнером міфічного постачальника пального на "Укрзалізницю" під патронатом Адамовського-Грановського. І півбіди те, що зв’язки Trade Commodity з високопосадовцями – це відвертий корупційний конфлікт інтересів.



Друга проблема, що сьогоднішній день відбулося падіння цін на нафтопродукти на світових ринках, але Trade Commodity відмовляється знижувати ціни для "Укрзалізниці".



Політичний підтекст лобістів Trade Commodity проявився минулого року, коли вони постачали державному резерву України паливно-мастильні матеріали. Але державний резерв відмовився їх приймати, тому що вони були низької якості. Експертиза підтвердила, що вони просто розпадалися в процесі зберігання.

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Держрезерв відмовився приймати їх на зберігання та навіть пішов до суду для того, щоб відсудити 30 мільйонів гривень в трейдера. Саме з вимогами прийняти продукцію Trade Commodity Адамовський особисто відвідував Держрезерв України.



Але через непоступливість у керівника Держрезерву Вадима Мосійчука незабаром з’явилися проблеми. Проти нього почалися перевірки, які були ініційовані першим віце-прем’єром та міністром економіки Степаном Кубівим. Питання, які перевіряло Міністерство економіки, мали дуже віддалене відношення до предмета відання Держрезерву. Це стосувалося питань, на кшталт, куди їздив керівник, з ким і що лікував, де і коли перетинав кордон, як і чим платив. А щоб керівник держрезерву Мосійчук не зміг оскаржити рішення комісії перевіряльника, звіту надали гриф "Для службового користування".

Особливо цинічним стало те, що Кубіва зацікавила правомірність звільнення керівників підприємств системи держрезерву. Проти яких відкрито кримінальні справи та ведеться розслідування щодо корупції та хабарництва. Зрештою, вся ця кулуарна закінчилася тим, що Кубів ходив по членах уряду з проханням відставити голову Держрезерву, хоча і без особливого успіху. Не знайшов він підтримки і в прем’єр-міністра Гройсмана.

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Щоб його проучити, до голови Держрезерву вирішили приставити наглядача. Виявляється, що у легендарного військового прокурора Матіоса є племінник на ім'я Євген Барах. Він, до недавнього часу, був заступником в.о. голови, але фактичним керівником "Укравтодору". На початку цього року Барах домігся переведення на посаду першого заступника голови Держрезерву.

Вся ця історія вкотре доводить – нинішнє Мінстерство економіки на чолі зі Степаном Кубівим дуже мало цікавлять справжні реформи. Міністр економіки добре вміє виконувати вказівки вищого керівництва держави та його корупційного оточення.