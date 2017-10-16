Чому не можна вмиватись під душем: поради дерматологів

У кожного з нас є свої щоденні гігієнічні ритуали, до яких ми просто звикли. Один із найпоширеніших – вмивання під час прийому душу, адже під рукою завжди є скраб та й вода ллється прямо на обличчя. Але від цієї звички варто відмовитись, якщо ви хочете зберегти шкіру обличчя красивою.

Гаряча вода, що ллється прямо на ваше обличчя з душу, може позбавити шкіру природного шкірного жиру і зробити шкірний бар'єр слабким, вразливим і потрісканим.

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Дерматологи стверджують, що шкіра обличчя дуже ніжна і не терпить грубого впливу високих температур. Відомо, що оптимальніше всього вмиватися прохолодною і холодною водою. А душ ми зазвичай приймаємо дуже теплий або навіть гарячий. Гаряча вода висушить шкіру обличчя, від чого вона буде швидше старішати, а зморшки будуть більш помітні.

До того ж, під тиском води і високих температур на обличчі може проступити капілярна сітка, від чого обличчя постійно виглядає почервонілим. І це теж не додає нам молодості. Якщо масаж сильним струменем води дуже корисний для всього тіла і має антицелюлітний ефект, то обличчю він завдає серйозної шкоди.

Щоб шкіра обличчя не стикалася з гарячою водою, спробуйте вмиватися теплою водою з умивальника. Також фахівці радять вмиватися до того, як приймати душ, головне – робити це обережно, щоб не пошкодити шкіру.