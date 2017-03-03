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Чому вимерли останні мамонти на Землі: названо причину

14:53, сьогодні 1361 Читать новость на русском
Реконструкція мамонта
Реконструкція мамонта / Фото з відкритих джерел

Біологи вважають, що останнє покоління мамонтів вимерло через накопичення генетичних мутацій та важких природніх умов.

Про це повідомили на Science Alert.

Вчені з Каліфорнійського університету впевнені, що останні мамонти жили на острові Врангеля в час побудови всесвітньо-відомої піраміди Хеопса в Єгипті. Саме в цей час відбувалось накопичення генетичних мутацій в організмах мамонтів.

Йде мова про втрату безлічі нюхових рецепторів, а також зміни в активності генів, що відповідають за вибір партнера і положення в соціальній ієрархії.

Окрім цього, науковець Роджерс Ребекка з Університету Північної Кароліни разом з колегами порівняли геноми мамонтів з острова Врангеля і з материка. Аналіз показав, що мамонт з острова Врангеля мав цілий ряд шкідливих мутацій, які не зустрічались у його родича з континентальної частини Сибіру.

Також мутації в гені під назвою FOXQ1 могли вплинути на структуру волосся мамонта, зробивши шерсть більш тонкою. Плюс – складнощі в добуванні їжі, що в сукупності з іншими причинами і призвели до загибелі останніх мамонтів.

Ми побачили щось на зразок грецької трагедії, записаної в ДНК бідного мамонта. Якщо ви подивитеся на ДНК цього мамонта, ви побачите всі погані мутації, які можливо,
– пояснив еволюційний генетик Роджерс.

Також додамо, що зовсім недавно група австралійських і новозеландських геологів знайшла сьомий континент на Землі, де Нова Зеландія і Нова Каледонія – це повноцінна видима частина прихованої земної кори.

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Теги: LifeStyle світ тварин
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