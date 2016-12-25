Чому впав літак Міноборони Росії – названо кілька версій

Наразі розглядають кілька версій, що призвели до падіння літака Міноборони Росії в акваторії Чорного моря. Серед них – технічна несправність літака та якість палива.

Про це пише агентство "Интерфакс", посилаючись на компетентне джерело.

Крім того, за словами співрозмовника агентства, недалеко від аеропорту Сочі (звідки вилетів літак) є станція перелітних птахів.

"Птах міг потрапити у двигун літака", – додав співрозмовник.

За його словами, на місці вірогідного падіння Ту-154 знайшли масляну пляму, тож крім технічної несправності літака, розглядають версію якості палива.

Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири. Це були музиканти російської армії та представники ЗМІ.