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Чотири дельфіни втекли з притулку містечка браконьєрів

09:27, сьогодні 548 Читать новость на русском
Дельфіни
Дельфіни / Фото з відкритих джерел

Група дельфінів втекла з рекреаційного об'єкта в японському містечку Тайцзи, який відомий своїми щорічними полюванням на цих тварин.

Співробітники центру DolphinBase виявили, що сітки, що розділяють басейни дельфінів від океану, були прибрані. Це дозволило чотирьом тваринам покинути центр, повідомляє ВВС.

В офіційному повідомленні дирекція заявила, що дельфіни залишаються неподалік, а троє тварин вже повернулися назад.

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Місцеві поліцейські говорять, що вони ще не знають, хто стоїть за інцидентом.

У притулку дельфінів також заявили, що акт так званого порятунку, насправді може обернутися великою небезпекою для ссавців.

Ми обурені цим мерзенним актом, який може легко привести до смерті дельфінів. Вони думають, що коли їх випустити, дельфіни можуть далеко поплисти, але це не так, тому що вони не можуть залишати свою групу,
– заявили у DolphinBase.

Вони також повідомляють, що єдиний дельфін, який залишається за межами дельфінарію не може знайти дорогу назад і, ймовірно, тварина налякана.

У японському містечку Тайцзи полювання на дельфінів і їх вбивство є частиною місцевої культури, що здійснювалося протягом багатьох десятиліть, незважаючи на міжнародні заборони.

Щорічне вбивство дельфінів в Тайцзи вперше привернуло до себе загальну увагу, коли в 2009 році був знятий оскароносний документальний фільм The Cove.

Теги: світ тварин
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