Чубаров назвав країни, які можуть визнати Крим російським

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав чотири країни, які близькі до визнання окупованого Криму.

За його словами, йдеться про Вірменію, Білорусь, Узбекистан та Казахстан.

Для мене болісно, що чотири держави колишнього Радянського Союзу (Вірменія, Білорусь, Узбекистан і Казахстан), ці чотири держави нібито, якщо виходити із суті їх поєдинків, можна сказати, що майже готові визнати Крим не територією України,

– заявив Чубаров в ефірі українського телеканалу.

Він вважає, що в цій ситуації важливі конкретні дії Києва з послами цих країн.



"Я мав розмову в МЗС України, я думаю, що тут ми повинні зробити якісь дуже конкретні дії, як мінімум, з послами цих країн. І ми повинні більш чітко і жорстко позначити свою позицію щодо неприпустимості такої їхньої поведінки", – наголосив Чубаров.

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