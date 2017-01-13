Данія збільшує військові витрати через агресивну політику Росії

Данія готується збільшити військові витрати через розміщення Росією систем ПРО в Калінінградській області.

Про це заявив глава Міноборони королівства Клаус Хьорт Фредеріксен в інтерв'ю місцевій газеті Berlingske, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ми можемо спостерігати, як Росія розміщує нові ракети в Калінінграді, які можуть досягти Копенгагена. Зрозуміло, це серйозний ризик", – наголосив міністр.

За словами Фредеріксена, побоювання щодо військової загрози з боку Росії цілком виправдані, тому необхідно переозброїти Данію.

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